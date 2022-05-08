Программа передач канала Звезда на 8 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на завтра, 8 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



08.05.2022



04:35 В мае 45-го. Освобождение Праги

05:20 Москва - фронту

05:45 Солдат Иван Бровкин

07:20 Иван Бровкин на целине

09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым

10:30 Военная приёмка

11:15 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №96

12:00 Код доступа. Закрома Родины

12:40 Секретные материалы. «Операция «Капитуляция». Последний аргумент для Паулюса»

13:25 Специальный репортаж

13:40 Легенды армии с Александром Маршалом. Всеволод Бобров

14:25 Ялта-45. 1-я - 4-я серии

18:00 Главное с Ольгой Беловой

20:00 В июне сорок четвёртого. Герои Свирского десанта

20:45 Ступени Победы

23:00 Тула. Подвиг энергетиков

23:55 Про Петра и Павла

02:05 Ижорский батальон

03:00 Беспокойное хозяйство

04:20 Ступени Победы



В программе передач возможны изменения.