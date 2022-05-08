Программа передач канала Звезда на 8 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на завтра, 8 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
08.05.2022
04:35 В мае 45-го. Освобождение Праги
05:20 Москва - фронту
05:45 Солдат Иван Бровкин
07:20 Иван Бровкин на целине
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
10:30 Военная приёмка
11:15 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №96
12:00 Код доступа. Закрома Родины
12:40 Секретные материалы. «Операция «Капитуляция». Последний аргумент для Паулюса»
13:25 Специальный репортаж
13:40 Легенды армии с Александром Маршалом. Всеволод Бобров
14:25 Ялта-45. 1-я - 4-я серии
18:00 Главное с Ольгой Беловой
20:00 В июне сорок четвёртого. Герои Свирского десанта
20:45 Ступени Победы
23:00 Тула. Подвиг энергетиков
23:55 Про Петра и Павла
02:05 Ижорский батальон
03:00 Беспокойное хозяйство
04:20 Ступени Победы
В программе передач возможны изменения.