Программа передач Первого канала на 9 мая 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 9 мая 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
09.05.2022
05:00 Новости
05:10 «День Победы». Праздничный канал
09:50 Новости
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
11:00 «День Победы». Праздничный канал
18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19:00 Диверсант. Идеальный штурм. 1-я - 4-я серии
21:00 Время
22:10 Диверсант. Идеальный штурм. 1-я - 4-я серии
23:50 «День Победы». Праздничный канал
01:50 На войне как на войне
03:15 Перед рассветом
04:35 Отряд особого назначения
В программе передач возможны изменения.