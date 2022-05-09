Программа передач Первого канала на 9 мая 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 9 мая 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



09.05.2022



05:00 Новости

05:10 «День Победы». Праздничный канал

09:50 Новости

10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы

11:00 «День Победы». Праздничный канал

18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания

19:00 Диверсант. Идеальный штурм. 1-я - 4-я серии

21:00 Время

22:10 Диверсант. Идеальный штурм. 1-я - 4-я серии

23:50 «День Победы». Праздничный канал

01:50 На войне как на войне

03:15 Перед рассветом

04:35 Отряд особого назначения



В программе передач возможны изменения.