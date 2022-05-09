Программа передач Россия 1 на 9 мая 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 9 мая 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
09.05.2022
04:00 Ни шагу назад!
08:00 «День Победы«. Праздничный канал
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвящённый Дню Победы
11:00 «День Победы». Праздничный канал
12:00 Вести
12:30 Большой праздничный концерт, посвящённый Дню Победы
14:00 Вести
14:45 Бессмертный полк. Прямой эфир
17:05 Через прицел
18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19:00 Через прицел
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Девятаев
23:15 Т-34
02:30 Сталинград
04:50 Солдатик
В программе передач возможны изменения.