Программа передач Россия 1 на 9 мая 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 9 мая 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



09.05.2022



04:00 Ни шагу назад!

08:00 «День Победы«. Праздничный канал

10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвящённый Дню Победы

11:00 «День Победы». Праздничный канал

12:00 Вести

12:30 Большой праздничный концерт, посвящённый Дню Победы

14:00 Вести

14:45 Бессмертный полк. Прямой эфир

17:05 Через прицел

18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания

19:00 Через прицел

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Девятаев

23:15 Т-34

02:30 Сталинград

04:50 Солдатик



В программе передач возможны изменения.