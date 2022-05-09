Программа передач ТВЦ на 9 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 9 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



09.05.2022



04:30 Чистосердечное призвание-3. 4-я серия

05:15 Владимир Гуляев. Такси на Дубровку

06:10 Война после Победы

06:45 Любовь войне назло

07:30 «Алексей Фатьянов. «Лучше петь, чем плакать»

08:10 Звезда

09:45 События

10:00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов

11:00 А зори здесь тихие. 1-я серия

12:37 А зори здесь тихие. 2-я серия

14:20 «Тайна песни. «День Победы»

14:50 События

15:00 Бессмертный полк. Прямая трансляция

16:20 Добровольцы

17:55 Актёрские драмы. Они сражались за Родину

18:35 На безымянной высоте. 1-я серия

18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания

19:00 На безымянной высоте. 2-я - 4-я серии

21:55 События

22:15 Песни нашего двора. 9 мая

23:20 Жди меня. 1-я - 4-я серии

02:55 «Борис Мокроусов. «Одинокая бродит гармонь...»

03:40 Война в кадре и за кадром

04:20 Берёзовая роща. 1-я серия



В программе передач возможны изменения.