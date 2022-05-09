Программа передач ТВЦ на 9 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 9 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
09.05.2022
04:30 Чистосердечное призвание-3. 4-я серия
05:15 Владимир Гуляев. Такси на Дубровку
06:10 Война после Победы
06:45 Любовь войне назло
07:30 «Алексей Фатьянов. «Лучше петь, чем плакать»
08:10 Звезда
09:45 События
10:00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов
11:00 А зори здесь тихие. 1-я серия
12:37 А зори здесь тихие. 2-я серия
14:20 «Тайна песни. «День Победы»
14:50 События
15:00 Бессмертный полк. Прямая трансляция
16:20 Добровольцы
17:55 Актёрские драмы. Они сражались за Родину
18:35 На безымянной высоте. 1-я серия
18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19:00 На безымянной высоте. 2-я - 4-я серии
21:55 События
22:15 Песни нашего двора. 9 мая
23:20 Жди меня. 1-я - 4-я серии
02:55 «Борис Мокроусов. «Одинокая бродит гармонь...»
03:40 Война в кадре и за кадром
04:20 Берёзовая роща. 1-я серия
В программе передач возможны изменения.