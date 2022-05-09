Программа передач НТВ на 9 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 9 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
09.05.2022
04:10 Великая Отечественная
05:40 Последний день войны
08:00 Сегодня
08:15 Последний день войны
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
11:00 Сегодня
11:30 Дед Морозов
15:00 Топор
16:00 Сегодня
16:30 Топор
17:00 Топор. 1943
18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19:00 Сегодня
19:35 В августе 44-го...
21:25 Топор. 1944
23:00 Алеша. 1-я - 4-я серии
02:15 Апперкот для Гитлера
В программе передач возможны изменения.