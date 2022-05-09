Программа передач НТВ на 9 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 9 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



09.05.2022



04:10 Великая Отечественная

05:40 Последний день войны

08:00 Сегодня

08:15 Последний день войны

10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы

11:00 Сегодня

11:30 Дед Морозов

15:00 Топор

16:00 Сегодня

16:30 Топор

17:00 Топор. 1943

18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания

19:00 Сегодня

19:35 В августе 44-го...

21:25 Топор. 1944

23:00 Алеша. 1-я - 4-я серии

02:15 Апперкот для Гитлера



В программе передач возможны изменения.