Программа передач Пятого канала на 9 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 9 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
09.05.2022
05:00 Высота 89
06:45 Сталинград. 1-я серия
08:10 Сталинград. 2-я серия
09:45 Битва за Москву. 1-я - 4-я серии
15:10 Снайпер. Офицер СМЕРШ. 1-я - 4-я серии
18:00 Танкист. 1-я - 2-я серии
18:55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». Минута молчания
19:00 Известия
19:15 Танкист. 2-я - 4-я серии
21:10 Танки
22:40 Ржев
00:30 Крепкая броня. 1-я - 6-я серии
В программе передач возможны изменения.