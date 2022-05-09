Программа передач Пятого канала на 9 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 9 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



09.05.2022



05:00 Высота 89

06:45 Сталинград. 1-я серия

08:10 Сталинград. 2-я серия

09:45 Битва за Москву. 1-я - 4-я серии

15:10 Снайпер. Офицер СМЕРШ. 1-я - 4-я серии

18:00 Танкист. 1-я - 2-я серии

18:55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». Минута молчания

19:00 Известия

19:15 Танкист. 2-я - 4-я серии

21:10 Танки

22:40 Ржев

00:30 Крепкая броня. 1-я - 6-я серии



В программе передач возможны изменения.