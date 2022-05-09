Программа передач Домашний на 9 мая 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 9 мая 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



09.05.2022



03:10 Проводница

06:30 Свидание с войной. 1-я серия - «Сестрички!». 2-я серия - «Любовь в оккупации». 3-я серия - «Спасайся кто

может». 4-я серия - «Они тоже сражались за родину»

09:50 Возвращение в Эдем. 1-я - 3-я серии

14:20 Полынь - трава окаянная. 1-я и 2-я серии

15:55 Из Сибири с любовью. 1-я - 4-я серии

18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания

19:00 Подкидыш. 1-я - 4-я серии

21:55 Бриджит Джонс 3

23:50 Чужая дочь. 1-я - 4-я серии

03:10 Свидание с войной. 1-я серия - «Сестрички!». 2-я серия - «Любовь в оккупации». 3-я серия - «Спасайся кто

может». 4-я серия - «Они тоже сражались за родину»



В телепрограмме возможны изменения.