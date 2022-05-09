Программа передач ТНТ на 9 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 9 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
09.05.2022
04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 108-я серия
05:30 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я - 74-я серии
12:00 Герой
14:00 Пять невест
15:40 Перевал Дятлова. 1-я - 4-я серии
18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19:00 Перевал Дятлова. 5-я - 8-я серии
22:20 Мир! Дружба! Жвачка! Сезон 2. 9-я серия
23:05 Мир! Дружба! Жвачка! Сезон 2. 10-я серия
23:50 Закон каменных джунглей. Сезон 2. 9-я серия
00:40 Закон каменных джунглей. Сезон 2. 10-я серия
01:20 Импровизация. Сезон 2. 34-я серия
02:10 Импровизация. Сезон 2. 35-я серия
03:00 Comedy Баттл. Суперсезон. 17-я серия
03:45 Открытый микрофон. Сезон 5. 109-я серия
В программе передач возможны изменения.