Программа передач ТНТ на 9 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 9 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



09.05.2022



04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 108-я серия

05:30 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я - 74-я серии

12:00 Герой

14:00 Пять невест

15:40 Перевал Дятлова. 1-я - 4-я серии

18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания

19:00 Перевал Дятлова. 5-я - 8-я серии

22:20 Мир! Дружба! Жвачка! Сезон 2. 9-я серия

23:05 Мир! Дружба! Жвачка! Сезон 2. 10-я серия

23:50 Закон каменных джунглей. Сезон 2. 9-я серия

00:40 Закон каменных джунглей. Сезон 2. 10-я серия

01:20 Импровизация. Сезон 2. 34-я серия

02:10 Импровизация. Сезон 2. 35-я серия

03:00 Comedy Баттл. Суперсезон. 17-я серия

03:45 Открытый микрофон. Сезон 5. 109-я серия



В программе передач возможны изменения.