Программа передач СТС на 9 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 9 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



09.05.2022



04:40 Мультфильмы

05:10 Два богатыря

05:20 Мультфильмы

05:55 Ералаш

06:00 Ералаш. Сезон 1. 14-я серия

06:05 Три кота. Сила воли

06:10 Илья Муромец

06:20 Илья Муромец и Соловей-Разбойник

06:30 Приключения Васи Куролесова

06:55 Крокодил Гена

07:15 Мультфильмы

07:30 Шапокляк

07:50 Винни-Пух

08:00 Винни-Пух идет в гости

08:10 Винни-Пух и день забот

08:30 Кощей. Начало

10:00 Легенда о Коловрате

11:50 Парад Победы 1945 года

12:10 Африка

13:05 Туман. 1-я - 4-я серии

15:50 Туман-2. 1-я - 4-я серии

18:20 Рядовой Чээрин

18:55 Минута молчания

19:00 Рядовой Чээрин

20:00 Брестская крепость

22:10 Притяжение

00:10 Бондарчук. Battle

01:45 Рядовой Чээрин

03:15 Брестская крепость



В программе передач возможны изменения.