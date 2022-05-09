Программа передач СТС на 9 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 9 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
09.05.2022
04:40 Мультфильмы
05:10 Два богатыря
05:20 Мультфильмы
05:55 Ералаш
06:00 Ералаш. Сезон 1. 14-я серия
06:05 Три кота. Сила воли
06:10 Илья Муромец
06:20 Илья Муромец и Соловей-Разбойник
06:30 Приключения Васи Куролесова
06:55 Крокодил Гена
07:15 Мультфильмы
07:30 Шапокляк
07:50 Винни-Пух
08:00 Винни-Пух идет в гости
08:10 Винни-Пух и день забот
08:30 Кощей. Начало
10:00 Легенда о Коловрате
11:50 Парад Победы 1945 года
12:10 Африка
13:05 Туман. 1-я - 4-я серии
15:50 Туман-2. 1-я - 4-я серии
18:20 Рядовой Чээрин
18:55 Минута молчания
19:00 Рядовой Чээрин
20:00 Брестская крепость
22:10 Притяжение
00:10 Бондарчук. Battle
01:45 Рядовой Чээрин
03:15 Брестская крепость
В программе передач возможны изменения.