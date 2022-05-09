Программа передач Матч ТВ на 9 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 9 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



09.05.2022



03:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань)

05:30 Всё о главном

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Страна героев

09:45 Омсбон. История одной жизни

10:10 Специальный репортаж. Бессмертный футбол

10:25 С мячом в Британию

12:00 Личный номер

12:30 Новости

12:35 Личный номер

13:55 Все на Матч!

14:50 Новости

14:55 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Финал. «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) - «Локомотив»

(Калининградская область). Прямой эфир

16:55 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 финала. Прямой эфир

17:55 Новости

18:00 Все на Матч!

18:30 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 финала. Прямой эфир

18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания

19:05 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 финала. Прямой эфир

20:55 Новости

21:00 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Рома». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:15 Тотальный футбол

00:45 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор

01:35 Специальный репортаж. Бессмертный футбол

01:50 Смешанные единоборства. UFC. Ч. Оливейра - Дж. Гейджи

03:35 Матч! Парад

04:00 Новости

04:05 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 финала



В программе передач возможны изменения.