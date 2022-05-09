Программа передач Матч ТВ на 9 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 9 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
09.05.2022
03:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань)
05:30 Всё о главном
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Страна героев
09:45 Омсбон. История одной жизни
10:10 Специальный репортаж. Бессмертный футбол
10:25 С мячом в Британию
12:00 Личный номер
12:30 Новости
12:35 Личный номер
13:55 Все на Матч!
14:50 Новости
14:55 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Финал. «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) - «Локомотив»
(Калининградская область). Прямой эфир
16:55 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 финала. Прямой эфир
17:55 Новости
18:00 Все на Матч!
18:30 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 финала. Прямой эфир
18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19:05 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 финала. Прямой эфир
20:55 Новости
21:00 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Рома». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:15 Тотальный футбол
00:45 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор
01:35 Специальный репортаж. Бессмертный футбол
01:50 Смешанные единоборства. UFC. Ч. Оливейра - Дж. Гейджи
03:35 Матч! Парад
04:00 Новости
04:05 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 финала
В программе передач возможны изменения.