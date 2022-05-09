Программа передач РЕН ТВ на 9 мая 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 9 мая 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



09.05.2022



05:00 Засекреченные списки. Самые опасные враги России

06:30 Иван Царевич и Серый Волк

07:50 Добрыня Никитич и Змей Горыныч

08:30 Новости

09:00 Добрыня Никитич и Змей Горыныч

09:30 Алеша Попович и Тугарин Змей

10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы

11:00 Алеша Попович и Тугарин Змей

11:40 Илья Муромец и Соловей Разбойник

12:30 Новости

13:00 Илья Муромец и Соловей Разбойник

13:30 Три богатыря и Шамаханская царица

14:40 Три богатыря на дальних берегах

15:50 Три богатыря: Ход конем

16:30 Новости

17:00 Три богатыря: Ход конем

17:30 Три богатыря и Морской царь

18:40 Три богатыря и принцесса Египта

18:55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». Минута молчания

19:00 Три богатыря и принцесса Египта

19:30 Новости

20:00 Три богатыря и принцесса Египта

20:25 Три богатыря и наследница престола

21:45 Конь Юлий и большие скачки

22:00 Праздничный салют

22:05 Конь Юлий и большие скачки

23:00 Новости

23:30 Черные бушлаты

02:45 Самые шокирующие гипотезы



В программе передач возможны изменения.