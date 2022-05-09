Программа передач РЕН ТВ на 9 мая 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 9 мая 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
09.05.2022
05:00 Засекреченные списки. Самые опасные враги России
06:30 Иван Царевич и Серый Волк
07:50 Добрыня Никитич и Змей Горыныч
08:30 Новости
09:00 Добрыня Никитич и Змей Горыныч
09:30 Алеша Попович и Тугарин Змей
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
11:00 Алеша Попович и Тугарин Змей
11:40 Илья Муромец и Соловей Разбойник
12:30 Новости
13:00 Илья Муромец и Соловей Разбойник
13:30 Три богатыря и Шамаханская царица
14:40 Три богатыря на дальних берегах
15:50 Три богатыря: Ход конем
16:30 Новости
17:00 Три богатыря: Ход конем
17:30 Три богатыря и Морской царь
18:40 Три богатыря и принцесса Египта
18:55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». Минута молчания
19:00 Три богатыря и принцесса Египта
19:30 Новости
20:00 Три богатыря и принцесса Египта
20:25 Три богатыря и наследница престола
21:45 Конь Юлий и большие скачки
22:00 Праздничный салют
22:05 Конь Юлий и большие скачки
23:00 Новости
23:30 Черные бушлаты
02:45 Самые шокирующие гипотезы
В программе передач возможны изменения.