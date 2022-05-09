Программа передач канала Звезда на 9 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на завтра, 9 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
09.05.2022
05:00 Новости дня
05:10 Живые и мертвые
06:00 Новости дня
06:10 Живые и мертвые
07:00 Новости дня
07:10 Живые и мертвые
08:00 Новости дня
08:10 Живые и мертвые
08:45 История военных парадов на Красной площади. 1945 год
09:00 Новости дня
10:00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг
12:00 Новости дня
12:15 Специальный репортаж
13:00 Новости дня
13:30 Вечная Отечественная
15:00 Бессмертный полк. Прямая трансляция
16:20 Они сражались Zа Родину
17:00 Новости дня
17:05 Великая Отечественная в хронике ТАСС
18:00 Новости дня
18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19:00 Новости дня
19:30 Концерт, посвящённый 77-й годовщине Великой Победы. «Памяти Вечный огонь»
22:10 Без права на ошибку
23:40 Батальоны просят огня. 1-я - 4-я серии
04:10 Пядь земли
В программе передач возможны изменения.