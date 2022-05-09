Программа передач канала Звезда на 9 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на завтра, 9 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



09.05.2022



05:00 Новости дня

05:10 Живые и мертвые

06:00 Новости дня

06:10 Живые и мертвые

07:00 Новости дня

07:10 Живые и мертвые

08:00 Новости дня

08:10 Живые и мертвые

08:45 История военных парадов на Красной площади. 1945 год

09:00 Новости дня

10:00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг

12:00 Новости дня

12:15 Специальный репортаж

13:00 Новости дня

13:30 Вечная Отечественная

15:00 Бессмертный полк. Прямая трансляция

16:20 Они сражались Zа Родину

17:00 Новости дня

17:05 Великая Отечественная в хронике ТАСС

18:00 Новости дня

18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания

19:00 Новости дня

19:30 Концерт, посвящённый 77-й годовщине Великой Победы. «Памяти Вечный огонь»

22:10 Без права на ошибку

23:40 Батальоны просят огня. 1-я - 4-я серии

04:10 Пядь земли



В программе передач возможны изменения.