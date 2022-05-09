Программа передач Золотая коллекция на 9 мая 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 9 мая 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
09.05.2022
03:05 Тегеран-43
05:30 Спокойный день в конце войны
06:00 Фронт без флангов
08:55 Фронт за линией фронта
12:00 Фронт в тылу врага
14:50 Они сражались за Родину
17:45 Освобождение. Огненная дуга
19:20 Освобождение. Прорыв
21:00 Одна на всех. Песни Победы
22:00 Освобождение. Направление главного удара
00:20 Освобождение. Битва за Берлин
01:40 Освобождение. Последний штурм
02:55 Служили два товарища
04:25 Два капитана. 1-я - 6-я серии
В телепрограмме передач возможны изменения.