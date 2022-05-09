Программа передач Золотая коллекция на 9 мая 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 9 мая 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



09.05.2022



03:05 Тегеран-43

05:30 Спокойный день в конце войны

06:00 Фронт без флангов

08:55 Фронт за линией фронта

12:00 Фронт в тылу врага

14:50 Они сражались за Родину

17:45 Освобождение. Огненная дуга

19:20 Освобождение. Прорыв

21:00 Одна на всех. Песни Победы

22:00 Освобождение. Направление главного удара

00:20 Освобождение. Битва за Берлин

01:40 Освобождение. Последний штурм

02:55 Служили два товарища

04:25 Два капитана. 1-я - 6-я серии



В телепрограмме передач возможны изменения.