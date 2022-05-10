Программа передач Первого канала на 10 мая 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 10 мая 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
10.05.2022
04:35 Отряд особого назначения
06:00 Новости
06:10 Россия от края до края
06:30 Время собирать камни
08:10 Летят журавли
10:00 Новости
10:15 «Вольф Мессинг. «Я вижу мысли людей»
11:10 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:35 Наркотики Третьего рейха
14:30 Водитель для Веры
15:00 Новости
15:15 Водитель для Веры
16:55 По ту сторону волков. 1-я - 4-я серии
18:00 Вечерние новости
18:20 По ту сторону волков. 1-я - 4-я серии
21:00 Время
21:45 «Молчание». 1-я серия
22:40 Большая игра
23:40 «АнтиФейк»
00:20 «Булат Окуджава. «Надежды маленький оркестрик...»
01:10 Наедине со всеми
03:25 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.