Программа передач Первого канала на 10 мая 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 10 мая 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



10.05.2022



04:35 Отряд особого назначения

06:00 Новости

06:10 Россия от края до края

06:30 Время собирать камни

08:10 Летят журавли

10:00 Новости

10:15 «Вольф Мессинг. «Я вижу мысли людей»

11:10 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:35 Наркотики Третьего рейха

14:30 Водитель для Веры

15:00 Новости

15:15 Водитель для Веры

16:55 По ту сторону волков. 1-я - 4-я серии

18:00 Вечерние новости

18:20 По ту сторону волков. 1-я - 4-я серии

21:00 Время

21:45 «Молчание». 1-я серия

22:40 Большая игра

23:40 «АнтиФейк»

00:20 «Булат Окуджава. «Надежды маленький оркестрик...»

01:10 Наедине со всеми

03:25 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.