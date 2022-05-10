Программа передач ТВЦ на 10 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 10 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



10.05.2022



04:20 Берёзовая роща. 1-я - 4-я серии

07:20 Березовая роща-2. 1-я - 4-я серии

10:25 Станислав Ростоцкий. На разрыве сердца

11:10 Я счастливая

12:50 Государственный преступник

14:30 События

14:45 «Час улыбки». Юмористический концерт

15:35 Доктор Иванов. Своя земля. 1-я - 4-я серии

18:50 Доктор Иванов. Жизнь после смерти. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:20 Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не страшно

23:10 Прощание. Валентина Малявина

23:50 Перелетные птицы. 1-я - 4-я серии

02:45 Чувство правды. 1-я - 4-я серии



В программе передач возможны изменения.