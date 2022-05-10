Программа передач ТВЦ на 10 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 10 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
10.05.2022
04:20 Берёзовая роща. 1-я - 4-я серии
07:20 Березовая роща-2. 1-я - 4-я серии
10:25 Станислав Ростоцкий. На разрыве сердца
11:10 Я счастливая
12:50 Государственный преступник
14:30 События
14:45 «Час улыбки». Юмористический концерт
15:35 Доктор Иванов. Своя земля. 1-я - 4-я серии
18:50 Доктор Иванов. Жизнь после смерти. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:20 Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не страшно
23:10 Прощание. Валентина Малявина
23:50 Перелетные птицы. 1-я - 4-я серии
02:45 Чувство правды. 1-я - 4-я серии
В программе передач возможны изменения.