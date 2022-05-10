Программа передач НТВ на 10 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 10 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



10.05.2022



02:15 Апперкот для Гитлера

05:15 Великая Отечественная

06:00 Один в поле воин

08:00 Сегодня

08:15 Один в поле воин

09:30 Топор

10:00 Сегодня

10:20 Топор

11:35 Топор. 1943

13:30 Топор. 1944

15:00 Мамкина звездочка

16:00 Сегодня

16:15 Мамкина звездочка

19:00 Сегодня

19:35 Алекс Лютый. Дело Шульца. 1-я - 4-я серии

23:10 У ангела ангина

00:40 Собибор

02:35 Севастополь. В мае 44-го

03:20 Обратный отсчет. 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-6. «Разбой на Фонтанке», 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.