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Программа передач Пятого канала на 10 мая 2022 года


Телепрограмма Пятого канала на 10 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

10.05.2022

05:00 Крепкая броня. 6-я серия
05:35 Живая история. А зори здесь тихие
06:20 Небесный тихоход
07:35 Освобождение: Последний штурм
09:15 Освобождение: Последний штурм
10:55 Освобождение: Последний штурм. 1-я часть
12:05 Освобождение: Последний штурм. 2-я часть
13:25 Освобождение: Последний штурм
15:00 Освобождение: Последний штурм
16:25 Они сражались за Родину. 1-я серия
18:00 Они сражались за Родину. 2-я серия
19:25 Солдатик
21:05 Двадцать восемь панфиловцев
23:05 Гранит
01:00 Сталинград. 1-я серия
02:25 Сталинград. 2-я серия
04:00 Живая история. Ромео и Джульетта войны

В программе передач возможны изменения.









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