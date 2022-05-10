Программа передач Пятого канала на 10 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 10 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



10.05.2022



05:00 Крепкая броня. 6-я серия

05:35 Живая история. А зори здесь тихие

06:20 Небесный тихоход

07:35 Освобождение: Последний штурм

09:15 Освобождение: Последний штурм

10:55 Освобождение: Последний штурм. 1-я часть

12:05 Освобождение: Последний штурм. 2-я часть

13:25 Освобождение: Последний штурм

15:00 Освобождение: Последний штурм

16:25 Они сражались за Родину. 1-я серия

18:00 Они сражались за Родину. 2-я серия

19:25 Солдатик

21:05 Двадцать восемь панфиловцев

23:05 Гранит

01:00 Сталинград. 1-я серия

02:25 Сталинград. 2-я серия

04:00 Живая история. Ромео и Джульетта войны



В программе передач возможны изменения.