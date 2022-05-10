Программа передач Домашний на 10 мая 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 10 мая 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



10.05.2022



03:10 Свидание с войной. 1-я серия - «Сестрички!». 2-я серия - «Любовь в оккупации». 3-я серия - «Спасайся кто

может». 4-я серия - «Они тоже сражались за родину»

06:30 Золушка. 1-я и 2-я серии

10:45 Золушка с райского острова

12:35 Дневник Бриджит Джонс

14:30 Бриджит Джонс: Грани разумного

16:40 Бриджит Джонс 3

19:00 Корзина для счастья. 1-я - 4-я серии

22:40 Полынь - трава окаянная. 1-я и 2-я серии

00:30 Чужая дочь. 5-я - 8-я серии

03:45 Проводница. 37-я - 39-я серии



В телепрограмме возможны изменения.