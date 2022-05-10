Программа передач ТНТ на 10 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 10 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
10.05.2022
05:00 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 110-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 73-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 76-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 77-я серия
09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 78-я серия
09:30 Бузова на кухне. Сезон 2. 19-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 79-я серия
11:00 Однажды в России. Спецдайджест. 80-я серия
12:00 Патриот. Сезон 2. 18-я - 37-я серии
22:00 Мир! Дружба! Жвачка! Сезон 2. 11-я серия
23:00 Мир! Дружба! Жвачка! Сезон 2. 12-я серия
00:00 Закон каменных джунглей. Сезон 2. 11-я серия
00:55 Закон каменных джунглей. Сезон 2. 12-я серия
01:40 Импровизация. Сезон 2. 36-я серия
02:25 Импровизация. Сезон 2. 37-я серия
03:15 Comedy Баттл. Суперсезон. 18-я серия
04:00 Открытый микрофон. Сезон 5. 111-я серия
04:50 Открытый микрофон. Сезон 5. 112-я серия
В программе передач возможны изменения.