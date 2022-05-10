Программа передач ТНТ на 10 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 10 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



10.05.2022



05:00 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 110-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 73-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 76-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 77-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 78-я серия

09:30 Бузова на кухне. Сезон 2. 19-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 79-я серия

11:00 Однажды в России. Спецдайджест. 80-я серия

12:00 Патриот. Сезон 2. 18-я - 37-я серии

22:00 Мир! Дружба! Жвачка! Сезон 2. 11-я серия

23:00 Мир! Дружба! Жвачка! Сезон 2. 12-я серия

00:00 Закон каменных джунглей. Сезон 2. 11-я серия

00:55 Закон каменных джунглей. Сезон 2. 12-я серия

01:40 Импровизация. Сезон 2. 36-я серия

02:25 Импровизация. Сезон 2. 37-я серия

03:15 Comedy Баттл. Суперсезон. 18-я серия

04:00 Открытый микрофон. Сезон 5. 111-я серия

04:50 Открытый микрофон. Сезон 5. 112-я серия



В программе передач возможны изменения.