Программа передач СТС на 10 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 10 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
10.05.2022
03:15 Брестская крепость
05:25 Ежик в тумане
05:35 Мультфильмы
06:00 Ералаш. Сезон 1. 182-я серия
06:05 Три кота. Танцевальный конкурс
06:10 Три кота. Ненужные вещи
06:15 Три кота. Танец Миу-Миу с Карамелькой
06:20 Кунг-фу Панда. Невероятные тайны
07:00 Том и Джерри
07:30 Притяжение
09:55 Назад в будущее I
12:15 Назад в будущее II
14:20 Назад в будущее III
16:35 Терминатор: Тёмные судьбы
19:00 Геошторм
21:00 Бладшот
23:00 Чики. 1-я и 2-я серии
00:55 Смертельное оружие
02:35 Васаби
04:00 Воронины. Сезон 14. 19-я - 21-я серии
В программе передач возможны изменения.