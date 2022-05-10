Программа передач СТС на 10 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 10 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



10.05.2022



03:15 Брестская крепость

05:25 Ежик в тумане

05:35 Мультфильмы

06:00 Ералаш. Сезон 1. 182-я серия

06:05 Три кота. Танцевальный конкурс

06:10 Три кота. Ненужные вещи

06:15 Три кота. Танец Миу-Миу с Карамелькой

06:20 Кунг-фу Панда. Невероятные тайны

07:00 Том и Джерри

07:30 Притяжение

09:55 Назад в будущее I

12:15 Назад в будущее II

14:20 Назад в будущее III

16:35 Терминатор: Тёмные судьбы

19:00 Геошторм

21:00 Бладшот

23:00 Чики. 1-я и 2-я серии

00:55 Смертельное оружие

02:35 Васаби

04:00 Воронины. Сезон 14. 19-я - 21-я серии



В программе передач возможны изменения.