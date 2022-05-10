Программа передач Матч ТВ на 10 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 10 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



10.05.2022



04:05 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо»

(Москва)

05:05 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 финала. «Зенит-Казань» - «Локомотив»

(Новосибирск)

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Специальный репортаж. Бессмертный футбол

09:20 Путь дракона

11:15 «Ноль-седьмой» меняет курс

12:30 Новости

12:35 «Ноль-седьмой« меняет курс

13:10 Все на Матч!

13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. Прямой эфир

15:55 Новости

16:00 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. «Динамо» (Москва) - «Алания Владикавказ». Прямой эфир

18:30 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Финал 6-ти». Прямой эфир из Казани

20:55 Новости

21:00 Все на Матч!

21:40 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Ветрила (Россия) - С. Ламтуан (Таиланд)

23:30 Все на Матч!

00:05 Храм Шаолинь

01:50 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Г. Ковалёв - М. Сантос

03:35 Наши иностранцы

04:00 Новости

04:05 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Финал 6-ти». Матч за 3-е место



В программе передач возможны изменения.