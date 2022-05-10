Программа передач Матч ТВ на 10 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 10 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
10.05.2022
04:05 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо»
(Москва)
05:05 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 финала. «Зенит-Казань» - «Локомотив»
(Новосибирск)
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Специальный репортаж. Бессмертный футбол
09:20 Путь дракона
11:15 «Ноль-седьмой» меняет курс
12:30 Новости
12:35 «Ноль-седьмой« меняет курс
13:10 Все на Матч!
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. Прямой эфир
15:55 Новости
16:00 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. «Динамо» (Москва) - «Алания Владикавказ». Прямой эфир
18:30 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Финал 6-ти». Прямой эфир из Казани
20:55 Новости
21:00 Все на Матч!
21:40 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Ветрила (Россия) - С. Ламтуан (Таиланд)
23:30 Все на Матч!
00:05 Храм Шаолинь
01:50 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Г. Ковалёв - М. Сантос
03:35 Наши иностранцы
04:00 Новости
04:05 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Финал 6-ти». Матч за 3-е место
В программе передач возможны изменения.