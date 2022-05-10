Программа передач РЕН ТВ на 10 мая 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 10 мая 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
10.05.2022
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:20 Несокрушимый
08:30 Новости
09:00 Несокрушимый
09:20 Красный призрак
11:05 СМЕРШ. Секретный груз
12:30 Новости
13:00 СМЕРШ. Секретный груз
15:05 СМЕРШ. Взрывная волна
16:30 Новости
17:00 СМЕРШ. Взрывная волна
19:00 СМЕРШ. Обратный отсчет
19:30 Новости
20:00 СМЕРШ. Обратный отсчет
23:00 Новости
23:30 Специальный выпуск «Военной тайны». Подробности военной операции на Украине
В программе передач возможны изменения.