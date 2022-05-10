Программа передач канала Звезда на 10 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на завтра, 10 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



10.05.2022



04:10 Пядь земли

05:25 Оружие Победы

05:45 Улица полна неожиданностей

06:55 Карнавал

08:00 Новости дня

08:15 Карнавал

10:00 Цыганки. 1-я - 12-я серии

13:00 Новости дня

13:15 Цыганки. 1-я - 12-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Цыганки. 1-я - 12-я серии

21:00 Три дня в Одессе

23:05 Живые и мертвые

02:20 Военные истории любимых артистов. Владислав Стржельчик и Павел Луспекаев

03:00 Военные истории любимых артистов. Зиновий Гердт и Михаил Пуговкин

03:35 Вердикт. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.