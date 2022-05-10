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Программа передач канала Звезда на 10 мая 2022 года


Телепрограмма канала Звезда на завтра, 10 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.

10.05.2022

04:10 Пядь земли
05:25 Оружие Победы
05:45 Улица полна неожиданностей
06:55 Карнавал
08:00 Новости дня
08:15 Карнавал
10:00 Цыганки. 1-я - 12-я серии
13:00 Новости дня
13:15 Цыганки. 1-я - 12-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Цыганки. 1-я - 12-я серии
21:00 Три дня в Одессе
23:05 Живые и мертвые
02:20 Военные истории любимых артистов. Владислав Стржельчик и Павел Луспекаев
03:00 Военные истории любимых артистов. Зиновий Гердт и Михаил Пуговкин
03:35 Вердикт. 1-я и 2-я серии

В программе передач возможны изменения.









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