Программа передач ТВЦ на 11 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 11 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



11.05.2022



04:52 Чувство правды. 4-я серия

05:40 Большое кино. Афоня

06:05 Мама напрокат

07:40 Белые росы

09:15 Любопытная Варвара-3. 5-я серия - «Орел - Решка»

10:08 Любопытная Варвара-3. 6-я серия - «Орел - Решка»

10:55 Доктор Иванов. Жизнь после смерти. 1-я серия

11:30 События

11:50 Доктор Иванов. Жизнь после смерти. 2-я - 4-я серии

14:30 События

14:55 Город новостей

15:10 Анатомия убийства. «Кровные узы», 1-я серия

16:06 Анатомия убийства. «Кровные узы», 2-я серия

17:00 Прощание. Иннокентий Смоктуновский

17:50 События

18:20 Петровка, 38

18:35 Доктор Иванов. Чужая правда. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:30 Хватит слухов! 46-й выпуск

23:00 Виктория Фёдорова. Ген несчастья

23:45 Государственный преступник

01:15 Актёрские драмы. Кто сыграет злодея?

02:00 Прага-42. Убийство Гейдриха

02:40 Осторожно, мошенники! Ловцы богатых невест

03:05 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 1-я - 3-я серии



В программе передач возможны изменения.