Программа передач ТВЦ на 11 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 11 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
11.05.2022
04:52 Чувство правды. 4-я серия
05:40 Большое кино. Афоня
06:05 Мама напрокат
07:40 Белые росы
09:15 Любопытная Варвара-3. 5-я серия - «Орел - Решка»
10:08 Любопытная Варвара-3. 6-я серия - «Орел - Решка»
10:55 Доктор Иванов. Жизнь после смерти. 1-я серия
11:30 События
11:50 Доктор Иванов. Жизнь после смерти. 2-я - 4-я серии
14:30 События
14:55 Город новостей
15:10 Анатомия убийства. «Кровные узы», 1-я серия
16:06 Анатомия убийства. «Кровные узы», 2-я серия
17:00 Прощание. Иннокентий Смоктуновский
17:50 События
18:20 Петровка, 38
18:35 Доктор Иванов. Чужая правда. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:30 Хватит слухов! 46-й выпуск
23:00 Виктория Фёдорова. Ген несчастья
23:45 Государственный преступник
01:15 Актёрские драмы. Кто сыграет злодея?
02:00 Прага-42. Убийство Гейдриха
02:40 Осторожно, мошенники! Ловцы богатых невест
03:05 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 1-я - 3-я серии
В программе передач возможны изменения.