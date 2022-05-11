Программа передач НТВ на 11 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 11 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
11.05.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-6. «Разбой на Фонтанке», 1-я и 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч. «Заложники». «Охотники за головами». «Озеро смерти». «Скала»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. «Заложники». «Охотники за головами». «Озеро смерти». «Скала»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Сёстры для двойняшек
19:00 Сегодня
20:00 Алекс Лютый. Дело Шульца. 5-я - 8-я серии
23:30 Сегодня в Москве
00:00 Основано на реальных событиях. Не забудем, не простим!
02:40 Обратный отсчет. 3-я - 5-я серии
В программе передач возможны изменения.