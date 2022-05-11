Программа передач НТВ на 11 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 11 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



11.05.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-6. «Разбой на Фонтанке», 1-я и 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч. «Заложники». «Охотники за головами». «Озеро смерти». «Скала»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч. «Заложники». «Охотники за головами». «Озеро смерти». «Скала»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Сёстры для двойняшек

19:00 Сегодня

20:00 Алекс Лютый. Дело Шульца. 5-я - 8-я серии

23:30 Сегодня в Москве

00:00 Основано на реальных событиях. Не забудем, не простим!

02:40 Обратный отсчет. 3-я - 5-я серии



В программе передач возможны изменения.