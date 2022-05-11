Программа передач Пятого канала на 11 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 11 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
11.05.2022
05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей-2. Аварийная защита
06:05 Они сражались за Родину. 1-я серия
07:30 Они сражались за Родину. 2-я серия
09:00 Известия
09:30 Высота 89
11:30 Двадцать восемь панфиловцев
13:00 Известия
13:30 Двадцать восемь панфиловцев
14:05 Танкист. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
18:00 Условный мент-3. Грабь награбленное
18:45 Условный мент-3. Три грации
19:35 След. Частная практика
20:15 След. Эко-убийство
21:00 След. Карантин
21:45 След. Букет
22:25 След. Метка цвета ночи
23:10 Свои-4. Плацебо
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Тараканы
01:15 След. По семейным обстоятельствам
01:55 След. Самый умный
02:30 След. Нежный возраст
03:10 Детективы. Хорошая девочка
03:40 Детективы. Пропавшая
04:10 Детективы. Жгучая ревность
В программе передач возможны изменения.