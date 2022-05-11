Программа передач Пятого канала на 11 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 11 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



11.05.2022



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей-2. Аварийная защита

06:05 Они сражались за Родину. 1-я серия

07:30 Они сражались за Родину. 2-я серия

09:00 Известия

09:30 Высота 89

11:30 Двадцать восемь панфиловцев

13:00 Известия

13:30 Двадцать восемь панфиловцев

14:05 Танкист. 1-я - 4-я серии

17:30 Известия

18:00 Условный мент-3. Грабь награбленное

18:45 Условный мент-3. Три грации

19:35 След. Частная практика

20:15 След. Эко-убийство

21:00 След. Карантин

21:45 След. Букет

22:25 След. Метка цвета ночи

23:10 Свои-4. Плацебо

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Тараканы

01:15 След. По семейным обстоятельствам

01:55 След. Самый умный

02:30 След. Нежный возраст

03:10 Детективы. Хорошая девочка

03:40 Детективы. Пропавшая

04:10 Детективы. Жгучая ревность



В программе передач возможны изменения.