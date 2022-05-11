Программа передач Домашний на 11 мая 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 11 мая 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



11.05.2022



03:45 Проводница. 37-я - 39-я серии

06:15 По делам несовершеннолетних. 1033-я серия

06:30 По делам несовершеннолетних

09:15 Давай разведёмся!

10:15 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Двойная нагрузка». «Как родной»

13:35 Порча. Непорочная измена

14:05 Знахарка

14:40 Верну любимого. Огонь

15:15 Подкидыш. 1-я - 4-я серии

19:00 Никогда не сдавайся. 1-я - 4-я серии

22:45 Золушка с райского острова

00:30 Понять. Простить. «Двойная нагрузка». «Как родной»

01:25 Порча. Непорочная измена

01:50 Знахарка

02:15 Верну любимого. Огонь

02:40 Тест на отцовство

04:20 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.