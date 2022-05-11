Программа передач Домашний на 11 мая 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 11 мая 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
11.05.2022
03:45 Проводница. 37-я - 39-я серии
06:15 По делам несовершеннолетних. 1033-я серия
06:30 По делам несовершеннолетних
09:15 Давай разведёмся!
10:15 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Двойная нагрузка». «Как родной»
13:35 Порча. Непорочная измена
14:05 Знахарка
14:40 Верну любимого. Огонь
15:15 Подкидыш. 1-я - 4-я серии
19:00 Никогда не сдавайся. 1-я - 4-я серии
22:45 Золушка с райского острова
00:30 Понять. Простить. «Двойная нагрузка». «Как родной»
01:25 Порча. Непорочная измена
01:50 Знахарка
02:15 Верну любимого. Огонь
02:40 Тест на отцовство
04:20 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.