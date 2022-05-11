Программа передач ТНТ на 11 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 11 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
11.05.2022
04:50 Открытый микрофон. Сезон 5. 112-я серия
05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 1-я - 4-я серии
08:30 Битва пикников. 3-я серия
09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 5-я - 7-я серии
12:00 Полярный. 1-я - 14-я серии
19:00 Полярный. Сезон 2. 15-я - 20-я серии
22:00 Мир! Дружба! Жвачка! Сезон 2. 13-я серия
23:00 Мир! Дружба! Жвачка! Сезон 2. 14-я серия
00:00 Закон каменных джунглей. Сезон 2. 13-я серия
00:55 Закон каменных джунглей. Сезон 2. 14-я серия
01:40 Импровизация. Сезон 2. 38-я серия
02:25 Импровизация. Сезон 2. 39-я серия
03:15 Comedy Баттл. Суперсезон. 19-я серия
04:00 Открытый микрофон. Сезон 5. 113-я серия
04:50 Открытый микрофон. 1-я серия
В программе передач возможны изменения.