Программа передач СТС на 11 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 11 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



11.05.2022



04:45 Воронины. Сезон 14. 21-я серия

05:10 Воронины. Сезон 14. 22-я серия

05:40 6 кадров

06:00 Ералаш. Сезон 1. 190-я серия

06:05 Три кота. Понять и простить

06:10 Три кота

06:15 Рождественские истории

06:40 Кунг-Фу Панда. Тайна свитка

07:00 Том и Джерри

09:10 Готовы на всё. Сезон 1. 1-я - 15-я серии

16:20 Притяжение

18:55 Игра Эндера

21:00 Бесконечность

23:00 Чики. 3-я и 4-я серии

01:00 Смертельное оружие-2

02:45 Воронины. Сезон 14. 19-я - 24-я серии



В программе передач возможны изменения.