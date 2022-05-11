Программа передач СТС на 11 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 11 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
11.05.2022
04:45 Воронины. Сезон 14. 21-я серия
05:10 Воронины. Сезон 14. 22-я серия
05:40 6 кадров
06:00 Ералаш. Сезон 1. 190-я серия
06:05 Три кота. Понять и простить
06:10 Три кота
06:15 Рождественские истории
06:40 Кунг-Фу Панда. Тайна свитка
07:00 Том и Джерри
09:10 Готовы на всё. Сезон 1. 1-я - 15-я серии
16:20 Притяжение
18:55 Игра Эндера
21:00 Бесконечность
23:00 Чики. 3-я и 4-я серии
01:00 Смертельное оружие-2
02:45 Воронины. Сезон 14. 19-я - 24-я серии
В программе передач возможны изменения.