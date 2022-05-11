Программа передач Матч ТВ на 11 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 11 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



11.05.2022



06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 «Личный номер». Фильм

11:10 Матч! Парад 16+.

11:30 Есть тема!

12:30 Новости.

12:35 Специальный репортаж

12:55 «Главная дорога»

13:55 Классика бокса. Джо Фрейзер. Лучшее

14:45 Новости

14:50 «Путь дракона». Фильм

16:50 Смешанные единоборства. UFC. Чарльз Оливейра против Джастина Гейджи

18:10 Новости

18:15 Все на Матч!

19:00 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. «Спартак» (Москва) - «Енисей» (Красноярск). Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

22:30 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при 2022

23:30 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее

00:40 Классика бокса. Джордж Форман. Лучшее

01:05 «Главная дорога«

01:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. УНИКС (Казань) - «Зенит». (Санкт-Петербург)

03:35 «Голевая неделя»

04:00 Новости

04:05 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. «Динамо» (Москва) - . «Алания Владикавказ»



В программе передач возможны изменения.