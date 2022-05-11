Программа передач Матч ТВ на 11 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 11 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
11.05.2022
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 «Личный номер». Фильм
11:10 Матч! Парад 16+.
11:30 Есть тема!
12:30 Новости.
12:35 Специальный репортаж
12:55 «Главная дорога»
13:55 Классика бокса. Джо Фрейзер. Лучшее
14:45 Новости
14:50 «Путь дракона». Фильм
16:50 Смешанные единоборства. UFC. Чарльз Оливейра против Джастина Гейджи
18:10 Новости
18:15 Все на Матч!
19:00 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. «Спартак» (Москва) - «Енисей» (Красноярск). Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
22:30 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при 2022
23:30 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее
00:40 Классика бокса. Джордж Форман. Лучшее
01:05 «Главная дорога«
01:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. УНИКС (Казань) - «Зенит». (Санкт-Петербург)
03:35 «Голевая неделя»
04:00 Новости
04:05 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. «Динамо» (Москва) - . «Алания Владикавказ»
В программе передач возможны изменения.