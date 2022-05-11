Программа передач РЕН ТВ на 11 мая 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 11 мая 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
11.05.2022
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко»
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Земное ядро
22:30 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Город воров
02:30 Самые шокирующие гипотезы
03:20 Тайны Чапман
В программе передач возможны изменения.