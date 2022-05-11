Программа передач канала Звезда на 11 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 11 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
11.05.2022
03:35 Вердикт. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:30 Два капитана
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:35 Сделано в СССР
13:45 Битва оружейников. «Дизель-электрические подводные лодки «Виски» против «Тэнг»
14:00 Военные новости
14:05 Битва оружейников. «Дизель-электрические подводные лодки «Виски» против «Тэнг»
14:30 Бомба. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
22:00 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:25 Секретные материалы
23:15 Ждите связного
00:35 Два капитана
02:10 Вторжение
03:40 Оружие Победы
03:50 Бомба. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.