Программа передач канала Звезда на 11 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 11 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



11.05.2022



03:35 Вердикт. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:30 Два капитана

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:35 Сделано в СССР

13:45 Битва оружейников. «Дизель-электрические подводные лодки «Виски» против «Тэнг»

14:00 Военные новости

14:05 Битва оружейников. «Дизель-электрические подводные лодки «Виски» против «Тэнг»

14:30 Бомба. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:45 Специальный репортаж

19:00 Открытый эфир

22:00 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:25 Секретные материалы

23:15 Ждите связного

00:35 Два капитана

02:10 Вторжение

03:40 Оружие Победы

03:50 Бомба. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.