Программа передач ТВЦ на 12 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 12 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



12.05.2022



04:33 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 3-я серия

05:16 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 4-я серия

06:00 А зори здесь тихие. 1-я серия

07:43 А зори здесь тихие. 2-я серия

09:15 Любопытная Варвара-3. 7-я серия - «Дела семейные»

10:06 Любопытная Варвара-3. 8-я серия - «Дела семейные»

10:55 Доктор Иванов. Чужая правда. 1-я серия

11:30 События

11:50 Доктор Иванов. Чужая правда. 2-я - 4-я серии

14:30 События

14:55 Город новостей

15:10 Анатомия убийства. «Над пропастью во лжи», 1-я серия

16:06 Анатомия убийства. «Над пропастью во лжи», 2-я серия

17:00 Прощание. Владимир Сошальский

17:50 События

18:20 Петровка, 38

18:35 Доктор Иванов. Мать и сын. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:30 10 самых... Война с режиссером

23:00 Актёрские драмы. Общага.

23:45 Пираты ХХ века

01:05 Прощание. Вторая волна-2

01:50 Подслушай и хватай

02:30 Осторожно, мошенники! Бес в голову

02:55 Анатомия убийства. «Кровные узы», 1-я серия

03:39 Анатомия убийства. «Кровные узы», 2-я серия

04:25 Анатомия убийства. «Над пропастью во лжи», 1-я серия



В программе передач возможны изменения.