Программа передач ТВЦ на 12 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 12 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
12.05.2022
04:33 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 3-я серия
05:16 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 4-я серия
06:00 А зори здесь тихие. 1-я серия
07:43 А зори здесь тихие. 2-я серия
09:15 Любопытная Варвара-3. 7-я серия - «Дела семейные»
10:06 Любопытная Варвара-3. 8-я серия - «Дела семейные»
10:55 Доктор Иванов. Чужая правда. 1-я серия
11:30 События
11:50 Доктор Иванов. Чужая правда. 2-я - 4-я серии
14:30 События
14:55 Город новостей
15:10 Анатомия убийства. «Над пропастью во лжи», 1-я серия
16:06 Анатомия убийства. «Над пропастью во лжи», 2-я серия
17:00 Прощание. Владимир Сошальский
17:50 События
18:20 Петровка, 38
18:35 Доктор Иванов. Мать и сын. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:30 10 самых... Война с режиссером
23:00 Актёрские драмы. Общага.
23:45 Пираты ХХ века
01:05 Прощание. Вторая волна-2
01:50 Подслушай и хватай
02:30 Осторожно, мошенники! Бес в голову
02:55 Анатомия убийства. «Кровные узы», 1-я серия
03:39 Анатомия убийства. «Кровные узы», 2-я серия
04:25 Анатомия убийства. «Над пропастью во лжи», 1-я серия
В программе передач возможны изменения.