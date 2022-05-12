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Программа передач НТВ на 12 мая 2022 года


Телепрограмма НТВ на 12 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.

12.05.2022

02:40 Обратный отсчет. 3-я - 5-я серии
05:05 Улицы разбитых фонарей-6. «Гадалка», «Общий наркоз»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч. «Живой труп». «Страсти по антипину». «Маскарад». «Розыгрыш»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. «Живой труп». «Страсти по антипину». «Маскарад». «Розыгрыш»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Свекровь против снохи
19:00 Сегодня
20:00 Алекс Лютый. Дело Шульца. 9-я - 12-я серии
23:30 Сегодня в Москве
00:00 Основано на реальных событиях. Хатынь. Убийцы еще живы
02:40 Обратный отсчет. 6-я - 8-я серии

В программе передач возможны изменения.









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