Программа передач НТВ на 12 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 12 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
12.05.2022
02:40 Обратный отсчет. 3-я - 5-я серии
05:05 Улицы разбитых фонарей-6. «Гадалка», «Общий наркоз»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч. «Живой труп». «Страсти по антипину». «Маскарад». «Розыгрыш»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. «Живой труп». «Страсти по антипину». «Маскарад». «Розыгрыш»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Свекровь против снохи
19:00 Сегодня
20:00 Алекс Лютый. Дело Шульца. 9-я - 12-я серии
23:30 Сегодня в Москве
00:00 Основано на реальных событиях. Хатынь. Убийцы еще живы
02:40 Обратный отсчет. 6-я - 8-я серии
В программе передач возможны изменения.