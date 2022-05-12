Программа передач НТВ на 12 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 12 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



12.05.2022



02:40 Обратный отсчет. 3-я - 5-я серии

05:05 Улицы разбитых фонарей-6. «Гадалка», «Общий наркоз»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч. «Живой труп». «Страсти по антипину». «Маскарад». «Розыгрыш»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч. «Живой труп». «Страсти по антипину». «Маскарад». «Розыгрыш»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Свекровь против снохи

19:00 Сегодня

20:00 Алекс Лютый. Дело Шульца. 9-я - 12-я серии

23:30 Сегодня в Москве

00:00 Основано на реальных событиях. Хатынь. Убийцы еще живы

02:40 Обратный отсчет. 6-я - 8-я серии



В программе передач возможны изменения.