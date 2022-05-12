Программа передач Пятого канала на 12 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 12 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



12.05.2022



05:00 Известия

05:30 Небесный тихоход

06:55 Солдатик

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:30 Сильнее огня. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Сильнее огня. 4-я серия

13:55 Снайпер. Офицер СМЕРШ. 1-я - 4-я серии

17:30 Известия

18:00 Условный мент-3. Смертельный диагноз

18:50 Условный мент-3. Крутой поворот

19:35 След. Пример

20:20 След. Раз, два, три - умри

21:00 След. Покойник в зоне доступа

21:40 След. Взаперти

22:25 След. Короли шиномонтажа

23:10 Свои-4. Жертвоприношение

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Крысиные бега

01:15 След. Депрессивно-раздражающие факторы

01:50 След. Смертельный сон

02:30 След. На безрыбье

03:05 Детективы. Рай в мираже

03:40 Детективы. Злая ведьма

04:10 Детективы. Идейное насилие



В программе передач возможны изменения.