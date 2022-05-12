Программа передач Пятого канала на 12 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 12 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
12.05.2022
05:00 Известия
05:30 Небесный тихоход
06:55 Солдатик
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:30 Сильнее огня. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Сильнее огня. 4-я серия
13:55 Снайпер. Офицер СМЕРШ. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
18:00 Условный мент-3. Смертельный диагноз
18:50 Условный мент-3. Крутой поворот
19:35 След. Пример
20:20 След. Раз, два, три - умри
21:00 След. Покойник в зоне доступа
21:40 След. Взаперти
22:25 След. Короли шиномонтажа
23:10 Свои-4. Жертвоприношение
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Крысиные бега
01:15 След. Депрессивно-раздражающие факторы
01:50 След. Смертельный сон
02:30 След. На безрыбье
03:05 Детективы. Рай в мираже
03:40 Детективы. Злая ведьма
04:10 Детективы. Идейное насилие
В программе передач возможны изменения.