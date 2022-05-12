Программа передач Домашний на 12 мая 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 12 мая 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
12.05.2022
04:20 Давай разведёмся!
05:10 По делам несовершеннолетних
09:00 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. «Продолжение рода«. «Предубеждение»
13:20 Порча. Воображаемый друг
13:50 Знахарка
14:25 Верну любимого. Запасной аэродром
15:00 Корзина для счастья. 1-я - 4-я серии
19:00 Жена с того света. 1-я - 4-я серии
23:00 Трое в лабиринте. 1-я и 2-я серии
01:10 Понять. Простить. «Продолжение рода«. «Предубеждение»
02:00 Порча. Воображаемый друг
02:25 Знахарка
02:50 Верну любимого. Запасной аэродром
03:15 Тест на отцовство
04:55 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.