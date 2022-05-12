Программа передач Домашний на 12 мая 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 12 мая 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



12.05.2022



04:20 Давай разведёмся!

05:10 По делам несовершеннолетних

09:00 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Продолжение рода«. «Предубеждение»

13:20 Порча. Воображаемый друг

13:50 Знахарка

14:25 Верну любимого. Запасной аэродром

15:00 Корзина для счастья. 1-я - 4-я серии

19:00 Жена с того света. 1-я - 4-я серии

23:00 Трое в лабиринте. 1-я и 2-я серии

01:10 Понять. Простить. «Продолжение рода«. «Предубеждение»

02:00 Порча. Воображаемый друг

02:25 Знахарка

02:50 Верну любимого. Запасной аэродром

03:15 Тест на отцовство

04:55 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.