Программа передач ТНТ на 12 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 12 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



12.05.2022



04:50 Открытый микрофон. 1-я серия

05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 8-я - 11-я серии

08:30 Перезагрузка. 503-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 12-я - 14-я серии

12:00 Полярный. 11-я - 14-я серии

14:00 Полярный. Сезон 2. 15-я - 30-я серии

22:00 Мир! Дружба! Жвачка! Сезон 2. 15-я серия

23:00 Мир! Дружба! Жвачка! Сезон 2. 16-я серия

00:00 Закон каменных джунглей. Сезон 2. 15-я серия

00:55 Закон каменных джунглей. Сезон 2. 16-я серия

01:40 Импровизация. Сезон 2. 40-я серия

02:25 Импровизация. 41-я серия

03:15 Comedy Баттл. Суперсезон. 20-я серия

04:00 Открытый микрофон. 2-я серия

04:50 Открытый микрофон. 3-я серия



В программе передач возможны изменения.