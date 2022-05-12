Программа передач СТС на 12 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 12 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



12.05.2022



04:45 Воронины. Сезон 14. 24-я серия

05:05 Воронины. Сезон 14. 25-я серия

05:50 6 кадров. Сезон 6. 24-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 193-я серия

06:05 Три кота

06:10 Три кота

06:15 Страстный Мадагаскар

06:40 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов

07:00 Том и Джерри

09:15 Готовы на всё. Сезон 1. 10-я - 21-я серии

14:55 Бесконечность

16:55 Уральские пельмени

19:45 Интерстеллар

23:00 Чики. 5-я и 6-я серии

01:15 Смертельное оружие-3

03:05 Воронины. Сезон 14. 23-я - 27-я серии



В программе передач возможны изменения.