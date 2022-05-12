Программа передач СТС на 12 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 12 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
12.05.2022
04:45 Воронины. Сезон 14. 24-я серия
05:05 Воронины. Сезон 14. 25-я серия
05:50 6 кадров. Сезон 6. 24-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 193-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота
06:15 Страстный Мадагаскар
06:40 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов
07:00 Том и Джерри
09:15 Готовы на всё. Сезон 1. 10-я - 21-я серии
14:55 Бесконечность
16:55 Уральские пельмени
19:45 Интерстеллар
23:00 Чики. 5-я и 6-я серии
01:15 Смертельное оружие-3
03:05 Воронины. Сезон 14. 23-я - 27-я серии
В программе передач возможны изменения.