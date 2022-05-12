Программа передач Матч ТВ на 12 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 12 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



12.05.2022



04:05 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. «Динамо» (Москва) - «Алания» (Владикавказ)

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Под прикрытием: Удар и пистолет

10:50 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд Адамс - Дилона Клеклера

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Главная дорога

14:00 Классика бокса. Мохаммед Али. Лучшее

14:50 Новости

14:55 Регби. Чемпионат России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Красный Яр» (Красноярск). Прямой эфир

16:55 Мини-футбол. Чемпионат России. 1/2 финала. «Синара» (Екатеринбург) - «Газпром-Югра» (Югорск). Прямой эфир

18:55 Все на Матч!

19:25 Новости

19:30 «Ноль-седьмой» меняет курс

21:30 Все на Матч!

22:00 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона России. Э. Трояновский - Р. Меметов. С. Горохов - Э. Москвичев.

Прямой эфир из Москвы

00:00 Все на Матч!

00:45 Специальный репортаж

01:05 Главная дорога

01:55 «Реал» Мадрид. Кубок №12»

03:35 Третий тайм

04:00 Новости

04:05 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. «Спартак» (Москва) - «Енисей» (Красноярск)



В программе передач возможны изменения.