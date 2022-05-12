Программа передач Матч ТВ на 12 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 12 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
12.05.2022
04:05 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. «Динамо» (Москва) - «Алания» (Владикавказ)
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Под прикрытием: Удар и пистолет
10:50 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд Адамс - Дилона Клеклера
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Главная дорога
14:00 Классика бокса. Мохаммед Али. Лучшее
14:50 Новости
14:55 Регби. Чемпионат России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Красный Яр» (Красноярск). Прямой эфир
16:55 Мини-футбол. Чемпионат России. 1/2 финала. «Синара» (Екатеринбург) - «Газпром-Югра» (Югорск). Прямой эфир
18:55 Все на Матч!
19:25 Новости
19:30 «Ноль-седьмой» меняет курс
21:30 Все на Матч!
22:00 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона России. Э. Трояновский - Р. Меметов. С. Горохов - Э. Москвичев.
Прямой эфир из Москвы
00:00 Все на Матч!
00:45 Специальный репортаж
01:05 Главная дорога
01:55 «Реал» Мадрид. Кубок №12»
03:35 Третий тайм
04:00 Новости
04:05 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. «Спартак» (Москва) - «Енисей» (Красноярск)
В программе передач возможны изменения.