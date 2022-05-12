Программа передач канала Звезда на 12 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 12 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
12.05.2022
03:50 Бомба. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Специальный репортаж
09:35 Выйти замуж за капитана
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:35 Сделано в СССР
13:45 Битва оружейников. Реактивная авиация. Микоян против Шмюда
14:00 Военные новости
14:05 Битва оружейников. Реактивная авиация. Микоян против Шмюда
14:35 Бомба. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
22:00 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:25 Код доступа
23:15 Голубая стрела
00:50 Выйти замуж за капитана
02:15 Здесь твой фронт
03:35 Бомба. 5-я и 6-я серии
В программе передач возможны изменения.