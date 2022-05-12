Программа передач канала Звезда на 12 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 12 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



12.05.2022



03:50 Бомба. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Специальный репортаж

09:35 Выйти замуж за капитана

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:35 Сделано в СССР

13:45 Битва оружейников. Реактивная авиация. Микоян против Шмюда

14:00 Военные новости

14:05 Битва оружейников. Реактивная авиация. Микоян против Шмюда

14:35 Бомба. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:45 Специальный репортаж

19:00 Открытый эфир

22:00 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:25 Код доступа

23:15 Голубая стрела

00:50 Выйти замуж за капитана

02:15 Здесь твой фронт

03:35 Бомба. 5-я и 6-я серии



В программе передач возможны изменения.