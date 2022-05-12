Программа передач Золотая коллекция на 12 мая 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 12 мая 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
12.05.2022
03:55 Тайны следствия-10. «Горячие следы», 1-я и 2-я серии
05:20 Осень
06:50 Испытатель
07:15 Дульсинея Тобосская
09:45 Кин-дза-дза!
12:10 Ты - мне, я - тебе
13:45 Не бойся, я с тобой
16:30 Гараж
18:15 Тайны следствия-10. «Чужая дверь», 1-я и 2-я серии
19:55 Джентльмены удачи
21:30 Не может быть!
23:10 Берегись автомобиля
00:55 Старики-разбойники
02:20 Через тернии к звездам
04:40 Тайны следствия-10. «Чужая дверь», 1-я и 2-я серии
В телепрограмме передач возможны изменения.