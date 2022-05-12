Программа передач Золотая коллекция на 12 мая 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 12 мая 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



12.05.2022



03:55 Тайны следствия-10. «Горячие следы», 1-я и 2-я серии

05:20 Осень

06:50 Испытатель

07:15 Дульсинея Тобосская

09:45 Кин-дза-дза!

12:10 Ты - мне, я - тебе

13:45 Не бойся, я с тобой

16:30 Гараж

18:15 Тайны следствия-10. «Чужая дверь», 1-я и 2-я серии

19:55 Джентльмены удачи

21:30 Не может быть!

23:10 Берегись автомобиля

00:55 Старики-разбойники

02:20 Через тернии к звездам

04:40 Тайны следствия-10. «Чужая дверь», 1-я и 2-я серии



В телепрограмме передач возможны изменения.