Программа передач Первого канала на 13 мая 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 13 мая 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



13.05.2022



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:40 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон« с Алексеем Пимановым

19:40 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «Молчание». 4-я серия

22:45 Один вдох

00:30 Информационный канал

04:30 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.