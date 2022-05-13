Программа передач Первого канала на 13 мая 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 13 мая 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
13.05.2022
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:40 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон« с Алексеем Пимановым
19:40 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «Молчание». 4-я серия
22:45 Один вдох
00:30 Информационный канал
04:30 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.