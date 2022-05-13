Программа передач ТВЦ на 13 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 13 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
13.05.2022
04:25 Анатомия убийства. «Над пропастью во лжи», 1-я серия
05:09 Анатомия убийства. «Над пропастью во лжи», 2-я серия
05:50 Я счастливая
07:20 Добровольцы
09:05 Карусель
10:55 Доктор Иванов. Мать и сын. 1-я серия
11:30 События
11:50 Доктор Иванов. Мать и сын. 2-я - 4-я серии
14:30 События
14:55 Город новостей
15:15 Реальный папа
17:00 Актёрские драмы. Криминальный талант
17:50 События
18:15 Петровка, 38
18:35 Таёжный детектив. 1-я серия
19:27 Таёжный детектив. 2-я серия
20:20 Таёжный детектив. Тайна чёрного болота. 1-я серия
21:08 Таёжный детектив. Тайна чёрного болота. 2-я серия
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой»
23:00 Приют комедиантов. Весеннее обострение 2
00:35 Москва резиновая
01:20 Дело «пестрых»
03:00 Любовь на сене. 1-я серия
03:49 Любовь на сене. 2-я серия
04:40 «Владимир Пресняков. «Я не ангел, я не бес...».
В программе передач возможны изменения.