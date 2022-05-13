Программа передач ТВЦ на 13 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 13 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



13.05.2022



04:25 Анатомия убийства. «Над пропастью во лжи», 1-я серия

05:09 Анатомия убийства. «Над пропастью во лжи», 2-я серия

05:50 Я счастливая

07:20 Добровольцы

09:05 Карусель

10:55 Доктор Иванов. Мать и сын. 1-я серия

11:30 События

11:50 Доктор Иванов. Мать и сын. 2-я - 4-я серии

14:30 События

14:55 Город новостей

15:15 Реальный папа

17:00 Актёрские драмы. Криминальный талант

17:50 События

18:15 Петровка, 38

18:35 Таёжный детектив. 1-я серия

19:27 Таёжный детектив. 2-я серия

20:20 Таёжный детектив. Тайна чёрного болота. 1-я серия

21:08 Таёжный детектив. Тайна чёрного болота. 2-я серия

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой»

23:00 Приют комедиантов. Весеннее обострение 2

00:35 Москва резиновая

01:20 Дело «пестрых»

03:00 Любовь на сене. 1-я серия

03:49 Любовь на сене. 2-я серия

04:40 «Владимир Пресняков. «Я не ангел, я не бес...».



В программе передач возможны изменения.