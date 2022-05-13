Программа передач НТВ на 13 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 13 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



13.05.2022



02:40 Обратный отсчет. 6-я - 8-я серии

05:05 Улицы разбитых фонарей-6. «Игры для взрослых», «Все и сразу»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч. «Гнездо аиста». «Секретный завод». «Михалыч». «Последняя жертва»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч. «Гнездо аиста». «Секретный завод». «Михалыч». «Последняя жертва»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Жди меня

20:50 Страна талантов

23:10 «Своя правда» с Романом Бабаяном

00:50 Захар Прилепин. Уроки русского

01:15 Квартирный вопрос

02:10 Обратный отсчет. 9-я - 12-я серии



В программе передач возможны изменения.