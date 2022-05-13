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Программа передач НТВ на 13 мая 2022 года


Телепрограмма НТВ на 13 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.

13.05.2022

02:40 Обратный отсчет. 6-я - 8-я серии
05:05 Улицы разбитых фонарей-6. «Игры для взрослых», «Все и сразу»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч. «Гнездо аиста». «Секретный завод». «Михалыч». «Последняя жертва»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. «Гнездо аиста». «Секретный завод». «Михалыч». «Последняя жертва»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Жди меня
20:50 Страна талантов
23:10 «Своя правда» с Романом Бабаяном
00:50 Захар Прилепин. Уроки русского
01:15 Квартирный вопрос
02:10 Обратный отсчет. 9-я - 12-я серии

В программе передач возможны изменения.









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