Программа передач Пятого канала на 13 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 13 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
13.05.2022
05:00 Известия
05:30 Старое ружье. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:30 Снайпер. Герой сопротивления. 1-я - 4-я серии
12:45 Ржев
13:00 Известия
13:30 Ржев
15:35 Танки
17:30 Известия
18:00 След. Муж из могилы
18:45 След. Такие разные игры
19:25 След. Яма
20:10 След. Как рассчитаться с долгами
20:55 След. Пикник
21:35 След. Метка цвета ночи
22:15 След. Как волка ни корми
23:00 След. Золотая жила
23:45 Светская хроника
00:45 Они потрясли мир. Алексей Баталов и Гитана Леонтенко. Цыганское проклятье
01:25 Свои-4. Плацебо
02:05 Свои-4. Жертвоприношение
02:40 Свои. Любите ли вы театр?
03:15 Свои. Полтора часа в аду
03:50 Свои. Образцовая семья
04:25 Свои. Проклятый дом
В программе передач возможны изменения.