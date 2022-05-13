Программа передач Пятого канала на 13 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 13 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



13.05.2022



05:00 Известия

05:30 Старое ружье. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:30 Снайпер. Герой сопротивления. 1-я - 4-я серии

12:45 Ржев

13:00 Известия

13:30 Ржев

15:35 Танки

17:30 Известия

18:00 След. Муж из могилы

18:45 След. Такие разные игры

19:25 След. Яма

20:10 След. Как рассчитаться с долгами

20:55 След. Пикник

21:35 След. Метка цвета ночи

22:15 След. Как волка ни корми

23:00 След. Золотая жила

23:45 Светская хроника

00:45 Они потрясли мир. Алексей Баталов и Гитана Леонтенко. Цыганское проклятье

01:25 Свои-4. Плацебо

02:05 Свои-4. Жертвоприношение

02:40 Свои. Любите ли вы театр?

03:15 Свои. Полтора часа в аду

03:50 Свои. Образцовая семья

04:25 Свои. Проклятый дом



В программе передач возможны изменения.