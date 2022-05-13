Программа передач Домашний на 13 мая 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 13 мая 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



13.05.2022



04:55 Давай разведёмся!

05:45 По делам несовершеннолетних

06:30 По делам несовершеннолетних

08:55 Давай разведёмся!

09:55 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Кто я?». «Идеальный брак»

13:15 Порча. Кровница

13:45 Знахарка

14:20 Верну любимого. Адреналин

14:55 Никогда не сдавайся. 1-я - 4-я серии

19:00 Дочки. 1-я - 4-я серии

22:40 Четыре кризиса любви. 1-я и 2-я серии

00:35 Понять. Простить. «Кто я?». «Идеальный брак»

01:30 Порча. Кровница

01:55 Знахарка

02:20 Верну любимого. Адреналин

02:45 Тест на отцовство

04:25 По делам несовершеннолетних



В телепрограмме возможны изменения.