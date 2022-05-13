Программа передач Домашний на 13 мая 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 13 мая 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
13.05.2022
04:55 Давай разведёмся!
05:45 По делам несовершеннолетних
06:30 По делам несовершеннолетних
08:55 Давай разведёмся!
09:55 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Кто я?». «Идеальный брак»
13:15 Порча. Кровница
13:45 Знахарка
14:20 Верну любимого. Адреналин
14:55 Никогда не сдавайся. 1-я - 4-я серии
19:00 Дочки. 1-я - 4-я серии
22:40 Четыре кризиса любви. 1-я и 2-я серии
00:35 Понять. Простить. «Кто я?». «Идеальный брак»
01:30 Порча. Кровница
01:55 Знахарка
02:20 Верну любимого. Адреналин
02:45 Тест на отцовство
04:25 По делам несовершеннолетних
В телепрограмме возможны изменения.