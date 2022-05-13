Программа передач ТНТ на 13 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 13 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
13.05.2022
04:50 Открытый микрофон. 3-я серия
05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 15-я - 19-я серии
09:30 Звезды в Африке. 26-я серия
11:00 Однажды в России. Спецдайджест. 20-я серия
12:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 25-я - 32-я серии
20:00 Однажды в России. Сезон 9. 220-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 742-я серия
22:00 Comedy Баттл. 15-я серия
23:00 Импровизация. Команды. Сезон 4. 55-я серия
00:00 Холостяк. Сезон 9. 9-я серия
01:15 Импровизация. Сезон 3. 42-я серия
02:10 Импровизация. Сезон 3. 43-я серия
02:55 Comedy Баттл. Суперсезон. 21-я серия
03:40 Открытый микрофон. 4-я серия
04:30 Открытый микрофон. 5-я серия
В программе передач возможны изменения.