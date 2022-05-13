Программа передач ТНТ на 13 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 13 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



13.05.2022



04:50 Открытый микрофон. 3-я серия

05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 15-я - 19-я серии

09:30 Звезды в Африке. 26-я серия

11:00 Однажды в России. Спецдайджест. 20-я серия

12:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 25-я - 32-я серии

20:00 Однажды в России. Сезон 9. 220-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 742-я серия

22:00 Comedy Баттл. 15-я серия

23:00 Импровизация. Команды. Сезон 4. 55-я серия

00:00 Холостяк. Сезон 9. 9-я серия

01:15 Импровизация. Сезон 3. 42-я серия

02:10 Импровизация. Сезон 3. 43-я серия

02:55 Comedy Баттл. Суперсезон. 21-я серия

03:40 Открытый микрофон. 4-я серия

04:30 Открытый микрофон. 5-я серия



В программе передач возможны изменения.