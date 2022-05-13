Программа передач Матч ТВ на 13 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 13 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
13.05.2022
04:05 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. «Спартак» (Москва) - «Енисей» (Красноярск)
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Храм Шаолинь
11:00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Ветрила (Россия) - С. Ламтуан (Таиланд)
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Главная дорога
13:55 Под прикрытием: Удар и пистолет
14:45 Новости
14:50 Под прикрытием: Удар и пистолет
15:45 Все на Матч!
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. США - Латвия. Прямой эфир
18:40 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. В. Минеев - М. Исмаилов
19:30 Новости
19:35 Все на Матч!
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - Канада. Прямой эфир
22:40 Все на Матч!
23:25 Точная ставка
23:45 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - Словакия
01:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
03:30 РецепТура
03:55 Новости
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Д. Кокрейн - Дж. Дайер. Прямой эфир из США
В программе передач возможны изменения.