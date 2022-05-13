Программа передач Матч ТВ на 13 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 13 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



13.05.2022



04:05 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. «Спартак» (Москва) - «Енисей» (Красноярск)

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Храм Шаолинь

11:00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Ветрила (Россия) - С. Ламтуан (Таиланд)

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Главная дорога

13:55 Под прикрытием: Удар и пистолет

14:45 Новости

14:50 Под прикрытием: Удар и пистолет

15:45 Все на Матч!

16:15 Хоккей. Чемпионат мира. США - Латвия. Прямой эфир

18:40 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. В. Минеев - М. Исмаилов

19:30 Новости

19:35 Все на Матч!

20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - Канада. Прямой эфир

22:40 Все на Матч!

23:25 Точная ставка

23:45 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - Словакия

01:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург)

03:30 РецепТура

03:55 Новости

04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Д. Кокрейн - Дж. Дайер. Прямой эфир из США



В программе передач возможны изменения.