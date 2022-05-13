Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач Матч ТВ на 13 мая 2022 года


Телепрограмма Матч ТВ на 13 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.

13.05.2022

04:05 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. «Спартак» (Москва) - «Енисей» (Красноярск)
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Храм Шаолинь
11:00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Ветрила (Россия) - С. Ламтуан (Таиланд)
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Главная дорога
13:55 Под прикрытием: Удар и пистолет
14:45 Новости
14:50 Под прикрытием: Удар и пистолет
15:45 Все на Матч!
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. США - Латвия. Прямой эфир
18:40 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. В. Минеев - М. Исмаилов
19:30 Новости
19:35 Все на Матч!
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - Канада. Прямой эфир
22:40 Все на Матч!
23:25 Точная ставка
23:45 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - Словакия
01:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
03:30 РецепТура
03:55 Новости
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Д. Кокрейн - Дж. Дайер. Прямой эфир из США

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач канала Звезда на 12 мая 2022 года
  • Программа передач Матч ТВ на 12 мая 2022 года
  • Программа передач Матч ТВ на 11 мая 2022 года
  • Программа передач Матч ТВ на 10 мая 2022 года
  • Программа передач Матч ТВ на 9 мая 2022 года
    •




    Расписание трансляций Чемпионата мира по хоккею 13 мая 2022. Календарь и результаты матчей ЧМ-2022

    Чемпионат мира по хоккею 2022

    85-й чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд состоится с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. В турнире примут участие 16 сильнейших команд.

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Стэнли 12 мая

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Почему жители Кирова выбирают доставку роллов от Макароллыч?

    Роллы от Макароллыча

    Суши-сеты предназначены гурманам, не желающим себе отказывать в чем-либо. Они включают большое количество рисовых лепешек, чтобы каждый человек мог свободно удовлетворять свои вкусовые пристрастия.

    50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю

    Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли

    В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.











    Самые смешные анекдоты дня - 12 мая 2022 года
    Гороскоп на 13 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Какой праздник 13 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    Погода в Москве на 13 мая 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Погода в Москве на 12 мая 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Карта Украины с областями и городами на русском, карты ДНР и ЛНР
    12 мая 2022 - какой знак зодиака
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 12 мая 2022 года
    Кубок России по футболу 2022. Финал. «Динамо» - «Спартак». 29 мая
    Лунный посевной календарь огородника и садовода на май 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru