Программа передач канала Звезда на 13 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 13 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



13.05.2022



03:35 Бомба. 5-я и 8-я серии

06:35 Надя Богданова

07:25 Семь часов до гибели

09:00 Новости дня

09:20 13 мая - День Черноморского флота

10:05 Инспектор ГАИ

11:35 Рысь

13:00 Новости дня

13:25 Рысь

13:45 Берега. 1-я - 8-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Берега. 1-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Берега. 1-я - 8-я серии

21:15 Здравствуйте, товарищи!

22:15 Я объявляю Вам войну

23:40 Семь часов до гибели

00:50 Ждите связного

02:05 Голубая стрела

03:35 Крым. Камни и пепел

04:15 Зафронтовые разведчики

04:55 Сицилианская защита



В программе передач возможны изменения.