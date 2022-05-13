Программа передач канала Звезда на 13 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 13 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
13.05.2022
03:35 Бомба. 5-я и 8-я серии
06:35 Надя Богданова
07:25 Семь часов до гибели
09:00 Новости дня
09:20 13 мая - День Черноморского флота
10:05 Инспектор ГАИ
11:35 Рысь
13:00 Новости дня
13:25 Рысь
13:45 Берега. 1-я - 8-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Берега. 1-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Берега. 1-я - 8-я серии
21:15 Здравствуйте, товарищи!
22:15 Я объявляю Вам войну
23:40 Семь часов до гибели
00:50 Ждите связного
02:05 Голубая стрела
03:35 Крым. Камни и пепел
04:15 Зафронтовые разведчики
04:55 Сицилианская защита
В программе передач возможны изменения.