Программа передач Золотая коллекция на 13 мая 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 13 мая 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



13.05.2022



04:40 Тайны следствия-10. «Чужая дверь», 1-я и 2-я серии

06:05 Спокойный день в конце войны

06:40 Васса

09:05 Артистка из Грибова

11:40 Пес Барбос и необычный кросс

11:50 Тридцать три

13:10 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

14:30 Покровские ворота

17:00 Служебный роман

19:50 Афоня

21:30 Любовь и голуби

23:25 Мимино

01:05 Экипаж

03:20 Самогонщики

03:40 Хождение по мукам. 1-я - 13-я серии



В телепрограмме передач возможны изменения.