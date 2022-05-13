Программа передач Золотая коллекция на 13 мая 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 13 мая 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
13.05.2022
04:40 Тайны следствия-10. «Чужая дверь», 1-я и 2-я серии
06:05 Спокойный день в конце войны
06:40 Васса
09:05 Артистка из Грибова
11:40 Пес Барбос и необычный кросс
11:50 Тридцать три
13:10 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
14:30 Покровские ворота
17:00 Служебный роман
19:50 Афоня
21:30 Любовь и голуби
23:25 Мимино
01:05 Экипаж
03:20 Самогонщики
03:40 Хождение по мукам. 1-я - 13-я серии
В телепрограмме передач возможны изменения.